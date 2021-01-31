9 إجراءات وقائية أثناء أداء الصلوات بالمسجد الحرام لمنع تفشي "كورونا"

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منها تعقيم اليدين وقياس درجة الحرارة وعدم إدخال المأكولات والمشروبات

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الوقائية أثناء أداء الصلوات المفروضة في المسجد الحرام.



وجاءت الإجراءات الوقائية لمنع تفشي "كورونا" أثناء أداء الصلوات المفروضة في المسجد الحرام، على النحو الآتي؛ ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، والالتزام بالتعليمات أثناء الخروج، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وعدم إدخال المأكولات والمشروبات إلى المسجد الحرام، والالتزام بالمسارات والأماكن المحددة للصلاة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإحضار المصحف الخاص، أو القراءة من الجوال.