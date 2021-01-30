نقل 17 إطفائيًا للمستشفى بعد مكافحتهم حريق في نيويورك

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نيويورك - (د ب أ)

قال مسؤولون إنه تم نقل 17 من رجال إطفاء في مدينة نيويورك إلى المستشفى، من بينهم أربعة أصيبوا بجروح خطيرة، بسبب حريق سريع الانتشار دمر مبنى سكني قيد الإنشاء في هارلم اليوم السبت.

وذكرت اليوم صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن الحريق اندلع في الطابق الأول من مبنى يقع فى تجمع سكني قرب متنزه مورنينجسايد، حوالي الساعة 07:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لنيويورك؟ حيث انخفضت درجات الحرارة 20 درجة، حسبما قال مسؤولون.

قال توماس ريتشاردسون، مسؤول عمليات مكافحة الحرائق في دائرة إطفاء نيويورك: "امتد الحريق سريعا إلى جميع الطوابق وصولا إلى الطابق العلوي. وانتهى بنا المطاف في النهاية إلى مهمة إطفاء من المستوى الرابع".

وهشم رجال الإطفاء النوافذ في جميع الطوابق في الجزء الأمامي والخلفي من المبنى لتخفيف الحرارة واللهب مع تصاعد الدخان من الفتحات.