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​"اتحاد عمال " يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

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​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا" ​"اتحاد عمال " يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مصراوي Masrawy

11:23 م السبت 30 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، إن القضية الفلسطينية في قلب كل عربي؛ وهي المحور الأساسي في كل المناقشات والاجتماعات ذات الصلة بالملف العربي والدولي.

وأضاف المراغي أنه لن يصمت أحد على ما يحدث من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحًا أنه لن يكون هناك سلام حقيقي في المنطقة العربية إلا بحل مشكلة فلسطين، معلنًا استعداد اتحاد عمال مصر المشاركة في الحملة الدولية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ خصوصًا في ظل أزمة .

جاء ذلك خلال اتصال عبر "زووم"، اليوم السبت، مع الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين عبد القادر عبد الله، ومي أبو عليا نائب الأمين العام، وحسين قرابصة مسؤول العلاقات الدولية، وبمشاركة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب محمد وهب الله.

وأشار المراغي إلى عمق العلاقات بين عمال مصر وعمال فلسطين، موضحًا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز تلك العلاقات وتطويرها، والاستماع إلى الجانب الفلسطيني بشأن الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة وتأثير الاحتلال عليها، من بطالة وفقر وتعنت ضد العمال الفلسطينيين من جانب الاحتلال.

وخلال مشاركته، دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب محمد وهب الله، المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل العاجل لإنقاذ 4400 أسير هو عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية، وضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن هؤلاء الضحايا من جانب منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية؛ لإنقاذ الأسرى من الاحتلال ومن فيروس كورونا.

ونصح وهب الله كل القوى العمالية والنقابية في فلسطين بالوحدة والعمل المشترك، ونبذ الخلافات؛ من أجل مواجهة التحديات الراهنة بأشكالها كافة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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