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وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر

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وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر

مصراوي Masrawy

11:06 م السبت 30 يناير 2021

الرياض - (د ب أ)

تُوفّي مساء اليوم السبت، الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وهو ابن شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي تولى العديد من المناصب العسكرية منها نائب قائد القوات الجوية في المملكة.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة في ، اليوم السبت، الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، والذي توفي عن عمر ناهز الـ 73 عامًا متأثرًا بوعكة صحية ألمت به، الأسبوع الماضي، دخل بسببها المستشفى.

وشغل الأمير الراحل الكثير من المناصب العسكرية منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، بالإضافة للعديد من المناصب المدنية، بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتدهورت الحالة الصحية للأمير تركي الراحل خلال الأيام الماضية، وبادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، بالاتصال بالأمير فيصل بن تركي بن ناصر، للاطمئنان على صحة والده، قبل أن يفارق الحياة اليوم.

وكان نجلا الأمير الراحل، فهد وعبدالله، قد أعلنا خلال الأيام القليلة الماضية عن مرض والدهما، وطلبا الدعاء له، دون أن يكشفا عن طبيعة حالته الصحية بالضبط، والمرض الذي ألم به.

ومن المنتظر أن يصدر الديوان الملكي السعودي بيانًا في وقت لاحق مساء اليوم السبت.

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