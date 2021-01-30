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ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة غاز باليمن لأكثر من 60 قتيلاً وجريحًا

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ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة غاز باليمن لأكثر من 60 قتيلاً وجريحًا ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة غاز باليمن لأكثر من 60 قتيلاً وجريحًا

مصراوي Masrawy

10:42 م السبت 30 يناير 2021

صنعاء - (د ب أ)

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم السبت، بمحطة لتعبئة مادة الغاز، بمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط اليمن، إلى أكثر من 60 قتيلاً وجريحًا.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين عن العقيد الركن عزيز الماوري، مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة البيضاء قوله: "قضى شخصان حتفهما وأصيب أكثر من 60 آخرين 20 منهم حالتهم خطيرة".

وأوضح الماوري أن الانفجار أدى إلى اندلاع حريق هائل تسبب بأضرار في المحال التجارية والمنشآت والممتلكات والمنازل المجاورة للمحطة إلى جانب تضرر السيارات المتواجدة في موقع الحادث.

وأشار الماوري إلى أن أجهزة الأمن (التابعة للحوثيين) تقوم حالياً بجمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، بوقوع انفجار عنيف بمحطة تعبئة الغاز في حي عزة، وسط مدينة البيضاء، أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين.

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