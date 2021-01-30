أخبار عاجلة

أم كلثوم الصغيرة بحاول أطبع أسمي على قد ما أقدر وأبقي الفنانة بسملة كمال وتغني قلبي دليلي -
التشاؤم الاقتصادي ينحسر.. الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين -
"أمن الطرق" يغلق طريق "تبوك- ضباء" بسبب سوء الأحوال الجوية -
بعد شهر من توجيه الوزير.. مزارعو قنونا لا يزالون ينتظرون فتح بوابات السد -
مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا" -
المنوفية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ -
بعد ليلة ممطرة.. طقس مشمس في سانت كاترين- صور -
"جبالي" يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبيان وزير السياحة -
الفنان إدوارد يكشف كواليس الحلقات الأخيرة بمسلسل "لؤلؤ" -
"قشطة" من زبد البحر تظهر عند شواطئ الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

Print
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري
أكدت دعمها لما تتخذه من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية

أعربت جمهورية العربية عن بالغ إدانتها لاستمرار محاولات استهداف أراضي المملكة العربية السعودية من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي استهدفت اليوم بمقذوف عسكري محافظة الحرث بمنطقة جازان، كما حاولت استهداف السعودية بطائرة مفخخة بدون طيار، وتمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح في الأجواء اليمنية.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إلى تأكيد مصر دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها، وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، وفي سبيل التصدي لصور الإرهاب وداعميه.مصر وزارة الخارجية المصرية ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن الدفاع المدني جازان مدني جازان محافظة الحرث مستشفى الحرث العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

رئيس ديوان المحاسبة يبحث سبل تعزيز التعاون مع مدير "الخطوط السعودية"

رئيس ديوان المحاسبة يبحث سبل تعزيز التعاون مع مدير "الخطوط السعودية"

شبكة عيون الإخبارية