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تدين محاولة استهداف بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

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مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري تدين محاولة استهداف بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصراوي Masrawy

10:07 م السبت 30 يناير 2021

وكالات:
أعربت ، عن بالغ إدانتها لاستمرار محاولات استهداف أراضي المملكة العربية من قبل ميليشيا الحوثي، بعد إعلان التحالف العربي، تدمير مسيرة مفخخة، بالإضافة إلى سقوط مقذوف عسكري في محافظة الحرث بمنطقة جازان.
وأكدت مصر مُجددًا دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، وفي سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب وداعميه.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة فوق الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.
وأكد التحالف العربي، وفقا لقناة (العربية) ، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.. مشيرا إلى أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.
كانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت السبت الماضي صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض.
وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

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مصراوي Masrawy

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