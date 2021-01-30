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اليمن: مليشيا الحوثي مارست التمييز بحق المرأة وحرمتها من حقوقها

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اليمن: مليشيا الحوثي مارست التمييز بحق المرأة وحرمتها من حقوقها اليمن: مليشيا الحوثي مارست التمييز بحق المرأة وحرمتها من حقوقها

مصراوي Masrawy

09:55 م السبت 30 يناير 2021

عدن - (أ ش أ):

رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، بإدانة منظمة العفو الدولية لقيام مليشيا الحوثي الارهابية بمنع النساء من العمل في المطاعم، ووصفه بالمخزي والتمييزي.

وأوضح الارياني - في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي مارست التمييز بحق المرأة وحرمتها من حقوقها السياسية والاجتماعية، واقتادتها لسجون سرية، في انتهاك سافر وغير مسبوق للقيم والعادات والتقاليد اليمنية التي تجرم المساس بالمرأة.

وطالب الارياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان المعنية بالمساواة وتمكين وحماية المرأة بإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق النساء والتي وثقتها المنظمات الحقوقية واكدها تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر مؤخرا .

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