المبادلات التجارية بين دبي وإسرائيل تصل لمليار درهم بعد 5 أشهر من التطبيع

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دبي - (ا ف ب)

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم السبت، إن حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل بلغ مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

وكانت إسرائيل والإمارات اتفقتا على تطبيع العلاقات بين البلدين في أغسطس الماضي.

كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي السبت أن حجم المبادلات التجارية بين دبي وإسرائيل وصل إلى مليار درهم إماراتي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

وقال المكتب في بيان إن قيمة التجارة "وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات، و607 مليون درهم صادرات".

واتفقت إسرائيل والإمارات في أغسطس على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.