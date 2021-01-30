أخبار عاجلة

التشاؤم الاقتصادي ينحسر.. الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين -
"أمن الطرق" يغلق طريق "تبوك- ضباء" بسبب سوء الأحوال الجوية -
بعد شهر من توجيه الوزير.. مزارعو قنونا لا يزالون ينتظرون فتح بوابات السد -
مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا" -
المنوفية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ -
بعد ليلة ممطرة.. طقس مشمس في سانت كاترين- صور -
"جبالي" يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبيان وزير السياحة -
الفنان إدوارد يكشف كواليس الحلقات الأخيرة بمسلسل "لؤلؤ" -
"قشطة" من زبد البحر تظهر عند شواطئ الأرجنتين -
شدة نقاء مياه البايكال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المبادلات التجارية بين دبي وإسرائيل تصل لمليار درهم بعد 5 أشهر من التطبيع

Print
المبادلات التجارية بين دبي وإسرائيل تصل لمليار درهم بعد 5 أشهر من التطبيع المبادلات التجارية بين دبي وإسرائيل تصل لمليار درهم بعد 5 أشهر من التطبيع

مصراوي Masrawy

09:36 م السبت 30 يناير 2021

دبي - (ا ف ب)

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم السبت، إن حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل بلغ مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

وكانت إسرائيل والإمارات اتفقتا على تطبيع العلاقات بين البلدين في أغسطس الماضي.

كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي السبت أن حجم المبادلات التجارية بين دبي وإسرائيل وصل إلى مليار درهم إماراتي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

وقال المكتب في بيان إن قيمة التجارة "وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات، و607 مليون درهم صادرات".

واتفقت إسرائيل والإمارات في أغسطس على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية