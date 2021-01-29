جوتيريرش يلقى الجرعة الأولى بلقاح مودرنا المضاد لكورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأخير تم تطعيمه ضد فيروس كورونا بلقاح شركة "مودرنا" الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال "عملية التطعيم تمت يوم أمس الخميس في عيادة بمدينة نيويورك".

وأضاف "على ما أذكر، تم تطعيمه بلقاح مودرنا الأمريكي".

وصرح جوتيريش في وقت سابق بأن "الثروة التي تراكمت لدى 10 أغنى أثرياء في العالم خلال أزمة فيروس كورونا ستكون كافية لتمويل التطعيم ضد الفيروس للجميع" في العالم.