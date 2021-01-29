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جوتيريرش يلقى الجرعة الأولى بلقاح مودرنا المضاد لكورونا

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جوتيريرش يلقى الجرعة الأولى بلقاح مودرنا المضاد لكورونا جوتيريرش يلقى الجرعة الأولى بلقاح مودرنا المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

11:10 م الجمعة 29 يناير 2021

وكالات:

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأخير تم تطعيمه ضد بلقاح شركة "مودرنا" الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته " اليوم".

وقال "عملية التطعيم تمت يوم أمس الخميس في عيادة بمدينة نيويورك".

وأضاف "على ما أذكر، تم تطعيمه بلقاح مودرنا الأمريكي".

وصرح جوتيريش في وقت سابق بأن "الثروة التي تراكمت لدى 10 أغنى أثرياء في العالم خلال أزمة فيروس كورونا ستكون كافية لتمويل التطعيم ضد الفيروس للجميع" في العالم.

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