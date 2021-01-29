أخبار عاجلة

"التجارة" تشهِّر بصاحب تموينات باعت منتجات غذائية فاسدة -
"الوسمي" رئيسًا  و"السمري" نائبًا لجمعية "اسمعك" في دورتها الثانية -
تصاعد مظاهرات الطلاب احتجاجًا على تعيين "أردوغان" مواليًا له عميدًا لجامعة البوسفور -
الحزم يتغلب على الفيحاء ويبتعد في الصدارة .. والدرعية يقترب من رباعي المقدمة -
تعرف على قصة "ابن عدوان الهلالي" وعلاقته لأكثر من قرن بجبل عفف -
مجلس الأمن يبدأ جلسة طارئة مغلقة لبحث انقلاب ميانمار -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مرشح بايدن لوزارة النقل -
الادعاء الفرنسي يطالب بحبس رئيس وزراء أسبق سنة مع وقف التنفيذ -
السويد تحظر لقاح "أسترازينيكا" لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا -
كندا تعلن اتفاقيات واستثمارات حكومية لإنتاج لقاحات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا بالمغرب العربي .. تونس تسجل 1679 إصابة و33 حالة بموريتانيا

Print
كورونا بالمغرب العربي .. تونس تسجل 1679 إصابة و33 حالة بموريتانيا كورونا بالمغرب العربي .. تونس تسجل 1679 إصابة و33 حالة بموريتانيا
فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بالأولى 6599 حالةً.. والثانية 431

كورونا بالمغرب العربي .. تونس تسجل 1679 إصابة و33 حالة بموريتانيا

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 206030.

وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أنها سجلت 91 حالة وفاة ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 6599 حالةً.

فيما سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16576.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 431، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 15596.المغرب الجديد موريتانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وفاة وكيل وزارة أوقاف القليوبية السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة وكيل وزارة أوقاف القليوبية السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الصين تبلغ الدول المتضررة عن لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

الصين تبلغ الدول المتضررة عن لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية