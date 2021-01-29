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.. "جيب ربع" يمارس التفحيط ومرور حائل يضبطه

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كان يسير بدون لوحات وهرب من الموقع

بالفيديو ..

نجح مرور منطقة حائل بضبط قائد مركبة من نوع جيب "تويوتا ربع"، قام بممارسة التفحيط بحي الوادي.

وأشار المرور في حسابه على "تويتر" إلى أنه بالإضافة لممارسة قائد المركبة للتفحيط، سار بدون لوحات وهرب من الموقع.

وأضاف أنه "سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور".

وكان مقطع للحادثة قد تم تداوله بمنطقة حائل على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ظاهرة التفحيط حائل تفحيط المرور مرور حائل ممارسة التفحيط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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