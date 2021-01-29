أخبار عاجلة

"التجارة" تشهِّر بصاحب تموينات باعت منتجات غذائية فاسدة -
"الوسمي" رئيسًا  و"السمري" نائبًا لجمعية "اسمعك" في دورتها الثانية -
تصاعد مظاهرات الطلاب احتجاجًا على تعيين "أردوغان" مواليًا له عميدًا لجامعة البوسفور -
الحزم يتغلب على الفيحاء ويبتعد في الصدارة .. والدرعية يقترب من رباعي المقدمة -
تعرف على قصة "ابن عدوان الهلالي" وعلاقته لأكثر من قرن بجبل عفف -
مجلس الأمن يبدأ جلسة طارئة مغلقة لبحث انقلاب ميانمار -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مرشح بايدن لوزارة النقل -
الادعاء الفرنسي يطالب بحبس رئيس وزراء أسبق سنة مع وقف التنفيذ -
السويد تحظر لقاح "أسترازينيكا" لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا -
كندا تعلن اتفاقيات واستثمارات حكومية لإنتاج لقاحات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"صليت من أجله".. رئيس إيران السابق يبعث برسالة إلى بايدن

Print
"صليت من أجله".. رئيس إيران السابق يبعث برسالة إلى بايدن "صليت من أجله".. رئيس إيران السابق يبعث برسالة إلى بايدن

مصراوي Masrawy

10:53 م الجمعة 29 يناير 2021

وكالات:

قال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إنه بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات، وأنه صلّى من أجله، وذلك بحسب ما ذكرته " اليوم".

وأضاف: "لقد بعثت برسالة إلى السيد بايدن بعد انتخابه. أرسلتها هذا الأسبوع وفي الرسالة وصفت حالة العالم، وطلبت منه الوقوف بحزم وتغيير السياسات نحو العدالة والسلام، كما أني صليت من أجله".

وأضاف: "ما لاحظناه حتى الآن من خلال التاريخ السياسي للولايات المتحدة، هو أن سياساتها الدولية يقررها مجلس الإدارة خارج المشهد. ودور الرؤساء صغير في هذا، لكننا نأمل أن يكون السيد بايدن رغم ذلك، قادرا على إحداث تغييرات إيجابية في السياسة الخارجية لبلاده".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة لبوقادوم لحضور اجتماع عربي استثنائي حول القضية الفلسطينية

سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة لبوقادوم لحضور اجتماع عربي استثنائي حول القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية

رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

شبكة عيون الإخبارية