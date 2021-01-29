نافورة النيل تعود للعمل بعد 4 عقود من الإهمال (صور وفيديو)

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي لشركة المقاولون العرب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور انتهاء تطوير نافورة نهر النيل لتعود للعمل من جديد، بعد حوالي 40 عامًا من التوقف.

ونشرت الشركة صورًا وفيديو، للنافورة في ثوبها الجديد، وعلق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه بموقع التواصل "فيسبوك": "عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة.. أفضل جملة قرأتها على هذه النافورة.. معبرة عن الحال.. تحيا مصر".

أُنشئت النافورة عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بوسط النيل، وكانت شركة "جوليوس برجر" للأشغال العمومية من ألمانيا الغربية هي القائمة على تركيبها بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية، حسب الصور التي أرفقها موقع "ذاكرة مصر المعاصرة" التابع لمكتبة الإسكندرية.

وأظهرت الصور العمال وهم يركبون القاسون الحديدي على الشاطىء، وظهرت نافورة نهر النيل في عدد من الأفلام القديمة أشهرها هو فيلم عروس النيل إنتاج عام 1963 من بطولة لبنى عبدالعزيز ورشدي أباظة، حيث ألقت بطلة الفيلم بنفسها في النيل في إطار احتفالية عروس النيل إلى جانب النافورة.