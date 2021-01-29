أخبار عاجلة

"التجارة" تشهِّر بصاحب تموينات باعت منتجات غذائية فاسدة -
"الوسمي" رئيسًا  و"السمري" نائبًا لجمعية "اسمعك" في دورتها الثانية -
تصاعد مظاهرات الطلاب احتجاجًا على تعيين "أردوغان" مواليًا له عميدًا لجامعة البوسفور -
الحزم يتغلب على الفيحاء ويبتعد في الصدارة .. والدرعية يقترب من رباعي المقدمة -
تعرف على قصة "ابن عدوان الهلالي" وعلاقته لأكثر من قرن بجبل عفف -
مجلس الأمن يبدأ جلسة طارئة مغلقة لبحث انقلاب ميانمار -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مرشح بايدن لوزارة النقل -
الادعاء الفرنسي يطالب بحبس رئيس وزراء أسبق سنة مع وقف التنفيذ -
السويد تحظر لقاح "أسترازينيكا" لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا -
كندا تعلن اتفاقيات واستثمارات حكومية لإنتاج لقاحات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نافورة النيل تعود للعمل بعد 4 عقود من الإهمال (صور وفيديو)

Print
نافورة النيل تعود للعمل بعد 4 عقود من الإهمال (صور وفيديو) نافورة النيل تعود للعمل بعد 4 عقود من الإهمال (صور وفيديو)

مصراوي Masrawy

10:49 م الجمعة 29 يناير 2021

(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي لشركة المقاولون العرب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور انتهاء تطوير نافورة نهر النيل لتعود للعمل من جديد، بعد حوالي 40 عامًا من التوقف.

ونشرت الشركة صورًا وفيديو، للنافورة في ثوبها الجديد، وعلق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه بموقع التواصل "فيسبوك": "عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة.. أفضل جملة قرأتها على هذه النافورة.. معبرة عن الحال.. تحيا ".

أُنشئت النافورة عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بوسط النيل، وكانت شركة "جوليوس برجر" للأشغال العمومية من ألمانيا الغربية هي القائمة على تركيبها بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية، حسب الصور التي أرفقها موقع "ذاكرة مصر المعاصرة" التابع لمكتبة الإسكندرية.

وأظهرت الصور العمال وهم يركبون القاسون الحديدي على الشاطىء، وظهرت نافورة نهر النيل في عدد من الأفلام القديمة أشهرها هو فيلم عروس النيل إنتاج عام 1963 من بطولة لبنى عبدالعزيز ورشدي أباظة، حيث ألقت بطلة الفيلم بنفسها في النيل في إطار احتفالية عروس النيل إلى جانب النافورة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة لبوقادوم لحضور اجتماع عربي استثنائي حول القضية الفلسطينية

سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة لبوقادوم لحضور اجتماع عربي استثنائي حول القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية

رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

شبكة عيون الإخبارية