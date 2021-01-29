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"إحياء البتلو وتطوير مراكز الألبان".. أهم أنشطة وزارة الزراعة في أسبوع (إنفوجرافيك)

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مصراوي Masrawy

10:38 م الجمعة 29 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "الإنفوجرافيك" الأسبوعي في نسخته رقم 23، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، الأسبوع الماضي في الفترة من 22 إلى 28 يناير.

- بدأ التقرير باجتماع الرئيس عبدالفتاح مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لمتابعة "المخطط التنفيذي لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة اولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري".

- سلط الإنفوجرافيك الضوء على البيان الذي ألقاه وزير الزراعة، أمام مجلس النواب، لاستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود لتنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين والمربيين، فضلاً عن الخطة المستقبلية للوزارة، والخدمات التي تقدم للفلاح، فضلًا عن تفقد وزيرا الزراعة والري، ومحافظ المنيا، مصانع ومزارع شركة القناة للسكر، والذي يعد أضخم مجمع زراعي صناعي متكامل في ، لإنتاج سكر البنجر، حيث تم إنشاء المصنع على مساحة 240 فدانًا، فضلًا عن 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، مخصصة للاستصلاح والاستزراع، باستخدام طرق الزراعة والري الحديثة والمتطورة.

- وافق وزير الزراعة على تمويل وإقراض 47 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزًا لتجميع الألبان في 4 محافظات، ليصبح جملة ما تم الموافقة على تمويله 118 مليون جنيه يستفيد منها 59 من أصحاب مراكز تجميع الألبان، فضلًا عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة الوزير على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 50.5 مليون جنيه، يستفيد منها 274 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 2557 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو، بحيث يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالي 3 مليارات و300 مليون جنية لـ20 ألف مستفيد، ولتمويل حوالي 224 ألف رأس ماشية.

- تمكنت لجان الرقابة والتفتيش، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من ضبط 500 طن من المواد الخام الداخلة في صناعة الأعلاف، بأحد المصانع بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث ضمت اللجنة ممثلين من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

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