أخبار عاجلة

"التجارة" تشهِّر بصاحب تموينات باعت منتجات غذائية فاسدة -
"الوسمي" رئيسًا  و"السمري" نائبًا لجمعية "اسمعك" في دورتها الثانية -
تصاعد مظاهرات الطلاب احتجاجًا على تعيين "أردوغان" مواليًا له عميدًا لجامعة البوسفور -
الحزم يتغلب على الفيحاء ويبتعد في الصدارة .. والدرعية يقترب من رباعي المقدمة -
تعرف على قصة "ابن عدوان الهلالي" وعلاقته لأكثر من قرن بجبل عفف -
مجلس الأمن يبدأ جلسة طارئة مغلقة لبحث انقلاب ميانمار -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مرشح بايدن لوزارة النقل -
الادعاء الفرنسي يطالب بحبس رئيس وزراء أسبق سنة مع وقف التنفيذ -
السويد تحظر لقاح "أسترازينيكا" لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا -
كندا تعلن اتفاقيات واستثمارات حكومية لإنتاج لقاحات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

7 وفيات و 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

Print
7 وفيات و 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن 7 وفيات و 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز  :- سُجِّلت (1058) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (645) في محافظة العاصمة عمّان.

- (133) في محافظة إربد، منها (2) في الرمثا.

- (87) في محافظة البلقاء.

- (48) في محافظة المفرق.

- (34) في محافظة الزرقاء.

- (26) في محافظة جرش.

- (23) في محافظة الكرك.

- (20) في محافظة العقبة.

- (14) في محافظة الطفيلة.

- (13) في محافظة مأدبا.

- (8) في محافظة عجلون.

- (7) في محافظة معان.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (324,169) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (8012) حالة.

- سُجّلت (7) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4269) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (53) حالة، فيما غادرت (58) حالة.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (379) حالة.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (334) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (131) بنسبة إشغال (15%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (52) بنسبة إشغال (6%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (808) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (311,888) حالة.

- تمّ إجراء (22,716) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,806,949) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.66%).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

بيان مفاجئ لداخلية الأسد.. غليان "طرطوس" يسخّن دمشق

بيان مفاجئ لداخلية الأسد.. غليان "طرطوس" يسخّن دمشق

الأردن : 7 سنوات ونصف لاب اربعيني اعتدى على ابنته 300 مرة

الأردن : 7 سنوات ونصف لاب اربعيني اعتدى على ابنته 300 مرة

شبكة عيون الإخبارية