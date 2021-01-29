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المبعوث الأممي لسوريا: الجولة الأخيرة من محادثات الدستور الجديد مخيبة للآمال

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المبعوث الأممي لسوريا: الجولة الأخيرة من محادثات الدستور الجديد مخيبة للآمال المبعوث الأممي لسوريا: الجولة الأخيرة من محادثات الدستور الجديد مخيبة للآمال

مصراوي Masrawy

10:38 م الجمعة 29 يناير 2021

بيروت/ جنيف - (د ب أ):

قال جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا اليوم الجمعة، إن الجولة الخامسة من المحادثات بين السورية ومفاوضي المعارضة الذين يعملون على صياغة دستور جديد للبلاد التي مزقتها الحرب كانت مخيبة للآمال.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف، بعد الجولة الأخيرة من المحادثات "قدمت بيانا لجميع أعضاء اللجنة الـ 45. أعتقد أنه من العدل أن نقول إنه كان تقييما مفتوحا وصريحا ومباشرا لوضعنا الحالي، وأخبرت الأعضاء الـ 45 في هيئة الصياغة بأنه لا يمكننا الاستمرار على نفس المنوال، وأن هذا الأسبوع كان مخيبا للآمال".

وذكر بيدرسن أنه كان قد وضع القليل من الأهداف التي أعتقد أن الحاضرين في المؤتمر يجب أن يكونوا قادرين على تحقيقها في الاجتماع، لكنهم فشلوا في تحقيقها.

وتهدف محادثات صياغة الدستور التي توسطت فيها الأمم المتحدة إلى تمهيد الطريق لتسوية الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في مارس 2011.

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