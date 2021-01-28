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واشنطن: إيران لا تزال لاعبا خبيثا وتدعم الإرهاب وعلينا حماية حلفائنا بالمنطقة

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واشنطن: إيران لا تزال لاعبا خبيثا وتدعم الإرهاب وعلينا حماية حلفائنا بالمنطقة واشنطن: إيران لا تزال لاعبا خبيثا وتدعم الإرهاب وعلينا حماية حلفائنا بالمنطقة

مصراوي Masrawy

11:36 م الخميس 28 يناير 2021

وكالات:

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران مازالت "لاعبا خبيثا"، وتدعم الإرهاب، لافتة إلى أهمية حماية حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، "الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت".

وقال بلينكن في أول مؤتمر صحافي له "لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضا إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله".

وكان قد بحث بلينكن مع وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب سبل التصدي لـ "السلوك المزعزع للاستقرار" من جانب إيران، ودفع الصين إلى الالتزام بتعهداتها الدولية.

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