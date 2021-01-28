حريق في محطة مترو البحوث.. والمعاينة: ماس نتج عنه احتراق كابلات الكهرباء

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في محطة مترو البحوث وسط محافظة الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة من محطة مترو البحوث.

وانتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت 3 فرق إطفاء وإنقاذ بري.

وتبين بالفحص حدوث ماس كهربائي في إحدى الغرف الرئيسية نتج عنها احتراق كابلات الكهرباء الرئيسية وتصاعد الأدخنة الكثيفة.

وأخلت الشرطة المحطة من الركاب، وعملوا على السيطرة على الحريق دون إحدث أي حالة ذعر أو وقوع إصابات في ظل تواجد سيارات الإسعاف بمحيط المحطة.