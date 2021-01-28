إحباط توزيع 11 طناً من الأسماك الفاسدة في موقع تديره عمالة مخالفة بمكة

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"المالكي" أكد إتلاف الكمية وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة موقعاً مخالفاً لتخزين وتجفيف الأسماك في منطقة ملكان، يُدار من قِبل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي أنه جرى إحباط 11 طناً من الأسماك الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الأحواش الشعبية بمنطقة ملكان، وذلك بعد رصد الموقع المخالف وضبط كمية الأسماك المجهزة للتوزيع على الأسواق.

وأكد "المالكي" إتلاف الكمية وإغلاق الموقع وإكمال الإجراءات النظامية مع الجهات الأمنية المختصة وتطبيق لائحة العقوبات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة بلدية العزيزية