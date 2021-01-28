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برلماني يثمن التكليف الرئاسي باستمرار عمل صندوق "تكريم الشهداء"

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برلماني يثمن التكليف الرئاسي باستمرار عمل صندوق "تكريم الشهداء" برلماني يثمن التكليف الرئاسي باستمرار عمل صندوق "تكريم الشهداء"

مصراوي Masrawy

11:34 م الخميس 28 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح ، باستمرار تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من أنشطته.

وفي هذا السياق وقيام الصندوق بدراسة صرف التعويض المادي الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من أعمال صندوق تكريم الشهداء وفقاً لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018

ووصف " أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم هذا التكليف الرئاسي، بانه دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالدور والتضحيات التى قدمها الشهداء أبطال وبواسل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية والذين لم يترددوا لحظة واحدة فى تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد عقد مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، وأحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق وتناول الاجتماع استعراض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء أعمال ونشاط الصندوق خلال العام الماضي 2020 بما في ذلك الموقف المالي للصندوق والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين بالتنسيق مع جميع جهات الدولة المعنية في هذا الشأن إلى جانب جهود تحديث قواعد البيانات وإصدار البطاقات للمخاطبين والمستفيدين من الصندوق بكافة فئاتهم من شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

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مصراوي Masrawy

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