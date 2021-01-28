أخبار عاجلة

كيف نقنع الناس بالالتزام والاستمرار في مواجهة كورونا؟.. استشارية وعالمة تجيب -
"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة -
"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا -
بحضور المحافظ.. إعدام 2700 شيشة على كورنيش الإسكندرية (صور) -
خطوط محمول مجانية لمستفيدي "تكافل وكرامة" بكفرالشيخ -
نقيب المحامين يشكل لجنة لحصر المخلفات بمبنى النقابة -
فلسطين وألمانيا تبحثان المسار السياسي والانتخابات الفلسطينية -
رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي -
"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

غدًا.. مطرانية الفيوم تبدأ استقبال حجوزات حضور القداسات وتحدد 60 فردًا بالكنيسة

Print
غدًا.. مطرانية الفيوم تبدأ استقبال حجوزات حضور القداسات وتحدد 60 فردًا بالكنيسة غدًا.. مطرانية الفيوم تبدأ استقبال حجوزات حضور القداسات وتحدد 60 فردًا بالكنيسة

مصراوي Masrawy

11:20 م الخميس 28 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

أصدر الأنبا إبرام مطران الفيوم وتوابعها تعليمات جديدة بخصوص ترتيب صلوات القداسات والخدمات الكنسية بإيبارشية الفيوم، تقرر العمل بها من يوم الأحد 31 يناير الجاري، على أن يتم استقبال حجوزات القداسات غداُ الجمعة.

وقال الأنبا إبرام في بيان اليوم الخميس، إن القداسات بكنائس الإيبارشية تصلى بحسب ظروف كل كنيسة على حده (قداس واحد فقط في اليوم)، مع الاستمرار في العمل بالنظام القائم من حيث الحجز المُسبق لمن يرغب في الحضور من خلال الاتصال التليفوني (استقبال المكالمات للحجز ابتدءًا من السادسة مساء الجمعة المقبل، وأعداد الحاضرين بكل قداس لا تزيد عن ‎60‏ فردًا بما في ذلك الشمامسة (يُستثنى من العدد الأطفال المرافقين لذويهم تحت سن ‎12‏ سنة).

وطالب الأقباط بعدم تكرار حضور القداسات في الكنيسة الواحدة أو بالكنائس الأخرى إلا بعد مرور شهر كحد أدنى لإتاحة الفرصة للجميع بالحضور، كما تم منع الحضور للكنائس سواء للقداسات أو لأى سبب آخر لأي شخص يعاني من إصابة أو مخالطًا لمصاب أو أعراض اشتباه بعدوى (كحة – ارتفاع درجة الحرارة - ضيق تنفس - التهاب في الحلق وخلافه).

ومن التعليمات، ضرورة الاعتذار المُسبق في حالة عدم إمكانية الحضور في الموعد المحدد لأي سبب، وبالنسبة للخطوبات والأكاليل، فقال البيان:" الاستمرار في صلاة الخطوبات والأكاليل بكنائس الإيبارشية ويقتصر الحضور على أسرتي العروسين بحد أقصى 20 فردًا وأب كاهن واحد و شماس، مع الاستمرار في إتمام سري المعمودية والميرون بكنائس الإيبارشية في الأيام المحدد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية