بالمجان.. "الصحة": كل غير القادرين سيحصلون على لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن كل غير القادرين سيحصلون على لقاح كورونا مجانا، لافتا إلى أن مصر ننتظر الشحنة الأولى من استرازينيكا البريطاني، وسداد قيمتها من صندوق تحيا مصر.

وقال مجاهد خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق عبر برنامجه "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc، الخميس، أن مصر لديها تزايد في أعداد الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، ويتم رصد الآثار الجانبية للقاح، مؤكدا أن وزارة الصحة ننتظر شحنات من لقاحات كورونا المختلفة ستصل كاملة خلال الربع الأول من 2021.

وأوضح أنه تم فتح التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر الموقع الإلكتروني للأطقم الطبية، وبعد الانتهاء منها ستبدأ المرحلة الثانية، متابعا: ننتظر الموافقة النهائية واعتماد لقاح سبوتنيك الروسي لبدء توفيره فى مصر.

وأكد مجاهد، أن هناك انحسارا كبيرا في أعداد إصابات فيروس كورونا، ولا يجب أن نتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أهمية زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى لبنان، موضحا أن الزيارة جزء من الدعم المصري للأشقاء، ويعبر عن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق مصر.