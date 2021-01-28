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العراق يتطلع لبدء جلسات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

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العراق يتطلع لبدء جلسات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة العراق يتطلع لبدء جلسات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

مصراوي Masrawy

11:10 م الخميس 28 يناير 2021

بغداد - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس إلى أهمية البدء بعقد جلسات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

كما دعا في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى "ضرورة الوصول إلى تفاهماتٍ واضحة في العلاقات بين بغداد وواشنطن، في إطار تقويّة الروابط ولمصلحة الشعبين العراقي والأمريكي"، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وذكرَ الوزير العراقي "أن الجهود المستمرة للحكومة العراقيّة برئاسة مصطفى الكاظمي، تهدف إلى إبعاد التوتر عن الساحة العراقيّة، وأن الصراعات الإقليمية والتوترات الدوليّة بين بعض دول المنطقة تؤثر سلباً على الوضع الداخلي العراقي".

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن تطلع العراقية إلى العمل المشترك مع نظيره الأمريكي ووزراء خارجيّة بعض الحكومات في دول الجوار الجغرافي للعراق لخفض التوترات والصراعات عن المحيط الإقليمي، وكل ذلك يحتاج إلى تفاهمات جديدة وتواصل دائم .

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي "سنتواصل لعقد جلسات الحوار الاستراتيجي بين بلدينا في المستقبل القريب".

وذكر "أن الإدارة الجديدة مهتمة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأنّ وزارة الخارجية سوف تبني أعمدة الحوار على أساس استمرارية المسار الذي تم الوصول إليه في الجولات السابقة من الحوار الاستراتيجي والبناء على تلك النتائج".

وأكد الوزير الأمريكي "دعم الولايات المتحدة للاقتصاد العراقيّ وتقويّة الشراكة والتفاعل الاقتصادي في القطاعات المختلفة والتنسيق بين الحكومتين فيما يتعلق بمواجهة ، وتناول الوضع الأمني والسياسي لدول المنطقة ودور الولايات المتحدة فيه مستقبلاً".

وعبّر بلينكن عن تعازيه لذوي ضحايا الحادثين الإرهابيين في بغداد وصلاح الدين وأوضح أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقف إلى جانب حكومة وشعب العراق في محاربة الإرهاب وبقوّة.

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