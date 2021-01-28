أخبار عاجلة

كيف نقنع الناس بالالتزام والاستمرار في مواجهة كورونا؟.. استشارية وعالمة تجيب -
"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة -
"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا -
بحضور المحافظ.. إعدام 2700 شيشة على كورنيش الإسكندرية (صور) -
خطوط محمول مجانية لمستفيدي "تكافل وكرامة" بكفرالشيخ -
نقيب المحامين يشكل لجنة لحصر المخلفات بمبنى النقابة -
فلسطين وألمانيا تبحثان المسار السياسي والانتخابات الفلسطينية -
رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي -
"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

البرهان ومحمد بن زايد يؤكدان متانة العلاقات السودانية الإماراتية

Print
البرهان ومحمد بن زايد يؤكدان متانة العلاقات السودانية الإماراتية البرهان ومحمد بن زايد يؤكدان متانة العلاقات السودانية الإماراتية

مصراوي Masrawy

11:05 م الخميس 28 يناير 2021

الخرطوم - (أ ش أ):
أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن البرهان ومحمد بن زايد استعرضا، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء اليوم الخميس، مسيرة العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصع
يدين الاقليمي والدولي.
وعبر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد والقيادة الاماراتية لما يقدمونه للسودان في كافة المجالات، متمنيا لدولة الامارات وشعبها المزيد من التقدم والسلام والاستقرار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية