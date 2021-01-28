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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرتين فلكيتين تشهدها سماء مصر والعالم، مساء اليوم الخميس.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة الأولى تتمثل في اكتمال بدر القمر، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 26 حتى 29 يناير الحالي، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل دون أجهزة، مشيراً إلى أن وقت البدر الكامل، سيكون الليلة بعد غروب الشمس، وتبلغ نسبة لمعان القمر 99.9%.

وأشار إلى أن هذا البدر، يعرف عند القبائل الأمريكية باسم "وولف مون أو بدر الذئب" كون هذا الوقت من العام هو الوقت الذي تعوي فيه الذئاب الجائعة خارجا.

وأوضح تادرس، أن الظاهرة الثانية تتمثل في اقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) وتعتبر هذه المرة هي الثانية خلال هذا الشهر، حيث يمكن مشاهدة هذا الاقتران بعد غروب شمس اليوم 28 يناير وحتى قبل شروق الشمس صباح 29 يناير، لافتاً إلى أنه لصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب.

وشهد العالم خلال شهر يناير الجاري، 10 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 1 يناير، باقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) الموجود في برج السرطان، واختتمت هذه الظواهر اليوم 28 من يناير بنفس الاقتران للمرة الثانية خلال هذا الشهر أيضا.