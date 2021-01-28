أخبار عاجلة

"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
غلق 3 اتجاهات للدائري مع الأوتوستراد شهرين.. والمرور تنفذ تحويلات مرورية -
اختبارات لمزيج لقاح "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" الأسبوع المقبل -
وكيل البرلمان لوزيرة الصناعة: نحتاج للاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة -
الشيخ مجدي بدران وكيلا لأوقاف الشرقية -
الإفتاء توضح حدود ومواصفات زي المرأة -
وزيرة الصناعة تستعرض محاور قانون تنمية المشروعات -
نيفين جامع: حريصون على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة -
نيفين جامع: خطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع الدول الأفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بدر الذئب وخلية النحل.. ظاهرتان فلكيتان تشهدهما سماء والعالم الليلة

Print
بدر الذئب وخلية النحل.. ظاهرتان فلكيتان تشهدهما سماء مصر والعالم الليلة بدر الذئب وخلية النحل.. ظاهرتان فلكيتان تشهدهما سماء والعالم الليلة

مصراوي Masrawy

05:31 م الخميس 28 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرتين فلكيتين تشهدها سماء والعالم، مساء اليوم الخميس.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة الأولى تتمثل في اكتمال بدر القمر، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 26 حتى 29 يناير الحالي، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل دون أجهزة، مشيراً إلى أن وقت البدر الكامل، سيكون الليلة بعد غروب الشمس، وتبلغ نسبة لمعان القمر 99.9%.

وأشار إلى أن هذا البدر، يعرف عند القبائل الأمريكية باسم "وولف مون أو بدر الذئب" كون هذا الوقت من العام هو الوقت الذي تعوي فيه الذئاب الجائعة خارجا.

وأوضح تادرس، أن الظاهرة الثانية تتمثل في اقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) وتعتبر هذه المرة هي الثانية خلال هذا الشهر، حيث يمكن مشاهدة هذا الاقتران بعد غروب شمس اليوم 28 يناير وحتى قبل شروق الشمس صباح 29 يناير، لافتاً إلى أنه لصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب.

وشهد العالم خلال شهر يناير الجاري، 10 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 1 يناير، باقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) الموجود في ، واختتمت هذه الظواهر اليوم 28 من يناير بنفس الاقتران للمرة الثانية خلال هذا الشهر أيضا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية