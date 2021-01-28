"الإناث أكثر عرضة لها".. إنقاذ 4 مواليد من عيوب خلفية متشابهة في الإسكندرية - صور

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الإسكندرية - محمد البدري:

نجح فريق طبي بالإسكندرية، في إجراء جراحات دقيقة لأربعة أطفال حديثي الولادة، مصابين بعيوب خلقية متشابهة تمثلت في خروج أمعاء من جدار البطن.

وقال الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحات الاطفال والاختلافات الخلقية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن الحالات أجريت لها الجراحات على مدار 3 أسابيع مشيرا إلى أن الأمر يعد ظاهرة تستدعي الدراسة والبحث العلمي الميداني.

وأضاف وهيب في تصريح صحفي اليوم الخميس،

أن بعض العيوب الخلقية تظهر في توقيت موسمي كل عام ما يعطى احتمالية وجود عوامل بيئية قد تكون سببًا لهذه الاختلافات الخلقية ما يعزز أهمية بحث ودراسة التواجد الموسمى لبعض الاختلافات الخلقية.

وأشار إلى أن حالات المواليد الأربعة تمثلت في خروج الأمعاء من تجويف البطن من خلال فتحة بجدار البطن مغطاة بالغشاء الأمنيوزي والحبل السري، مبينا أن ذلك النوع من اختلافات أو عيوب جدران البطن الخلقية فى الأطفال مشكلة ليست قليلة الانتشار ويصاب بها الإناث أكثر من الذكور ويتم تشخصيها أثناء الحمل وكذلك متابعة تطور هذا العيب فى الجنين طوال فترة الحمل.

وأوضح أنه يجرى تقييم هذه المشكلة بعد فحص الجنين بعد الولادة للوقوف على نوع العيب صغيراً أمومتوسط أو كبير الحجم وهذه الأنواع حسب حجم الفتحة وحجم وكمية الأمعاء بالكيس الأمنيوزى خارج تجويف البطن وكذلك حجم تجويف البطن ومدى إنكانية استيعاب البطن لتجويف كمية الأمعاء بالكيس الأمنيوزى.

وتابع أنه بناء على المعلومات المشار إليها يجري اتخاذ قرار التدخل الجراحي من عدمه لبعض الحالات التي يتم تأجيل الجراحة لها فى توقيت متقدم من عمر الطفل بالعلاج التحفظي حتى تحديد موعد الجراحة انتظارا لكبر حجم ووزن وعمر الطفل، وفي الغالب هذه الحالات يكون فيها جزءظاهر من الكبد

كما تزيد نسبة عيوب القلب الخلقية المصاحبة لحالات عيوب جدران البطن.