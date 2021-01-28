وليامز: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لا يزال صامدا وعلى الجميع احترامه

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن اتفاق وقف النار المعلن في ليبيا، لا يزال صامدا، داعية جميع الأطراف إلى احترامه، ومجددة طلبها بمغادرة القوات الأجنبية ليبيا.

وأعربت وليامز، في كلمتها جلسة بمجلس الأمن حول ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها "جراء تلقي الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق تعزيزات عسكرية".

وقالت وليامز، إن "اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا لا يزال صامدا"، مجددة مطالبها "بمغادرة القوات الأجنبية ليبيا"، ودعت "جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى "تقدم في المجال الاقتصادي في ليبيا"، لافتة إلى أن "الشهر الماضي شهد إصلاحات طال انتظارها مثل إعادة تفعيل عمل البنك المركزي وتوحيد سعر الصرف".

وأعلنت وليامز "اكتشاف بعض المقابر الجماعية في ليبيا في شهر يناير بها 18 جثة على الأقل".