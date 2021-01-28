أخبار عاجلة

فريق محاكمة "ترامب" يتهمه بتهديد النظام الدستوري والتحريض على التمرد -
"تعليم الرياض" تشدد على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات الرسمية -
انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في عقبة الملك فهد بالباحة -
انتظام دوكارا في تدريبات الاتفاق .. والمالكي يؤكد: نحترم العين ونسعى لمواصلة الانتصارات -
مستشفى الملك فيصل بالطائف ينهي معاناة سيدة لـ 9 سنوات مع "العقم" -
آل مظف يرعى انطلاق اللقاء الثاني للابتعاث بالجامعات البريطانية والأمريكية -
الطائف.. تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة -
نيفين جامع: نجحنا في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين لمواجهة كورونا -
وزيرة الصناعة: الحكومة أدارت ملف "تداعيات كورونا" باحترافية كبيرة -
"صحة القاهرة": افتتاح الرعاية المركزة بمستشفى روض الفرج بعد تطويرها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"صيدلي" يتزعم تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالمنصورة

Print
"صيدلي" يتزعم تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالمنصورة "صيدلي" يتزعم تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالمنصورة

مصراوي Masrawy

05:17 م الخميس 28 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، تشكيل عصابي يتزعمه صيدلي للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة جديلة في المنصورة، متخذين من صيدلية المتهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم.
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود إشارة عن ضبط 23 ألف و 325 قرص مخدر داخل صيدلية بالمنصورة.
ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط "أحمد. س"، 29 عامًا، بكالوريوس تجارة، وبحوزته 170 قرص ترامادول، و "نادر. ح"، 44 عامًا، مدرس، بحوزته 700 جنيه، و"محمد. ع"، 41 عامًا، مندوب مبيعات، بحوزته 300 قرص لعقار التامول المخدر ومبلغ 1400 جنيه ومطواة و1200 قرص التامول المخدر.
وجرى ضبط المتهمين أثناء تواجدهم في صيدلية الدكتور "ن.ن"، وعثر بداخلها على 20 ألف قرص عقار التامول، و 1080 كبسولة بانيكا، و20 قرص آبتريل، و10 قرص روسلولاه، و10 قرص براكس، ومبلغ 8150 جنيه.
و فور علم صاحب الصيدلية بوجود الأجهزة الأمنية، فر هاربا وترك سيارته، وعثر بداخلها على 500 قرص لعقار التامول.
واعترف المتهمين بحيازة الأقراص المخدرة بهدف الاتجار، وجار ضبط المتهم الهارب.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية