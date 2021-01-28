"صيدلي" يتزعم تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالمنصورة

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، تشكيل عصابي يتزعمه صيدلي للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة جديلة في المنصورة، متخذين من صيدلية المتهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود إشارة عن ضبط 23 ألف و 325 قرص مخدر داخل صيدلية بالمنصورة.

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط "أحمد. س"، 29 عامًا، بكالوريوس تجارة، وبحوزته 170 قرص ترامادول، و "نادر. ح"، 44 عامًا، مدرس، بحوزته 700 جنيه، و"محمد. ع"، 41 عامًا، مندوب مبيعات، بحوزته 300 قرص لعقار التامول المخدر ومبلغ 1400 جنيه ومطواة و1200 قرص التامول المخدر.

وجرى ضبط المتهمين أثناء تواجدهم في صيدلية الدكتور "ن.ن"، وعثر بداخلها على 20 ألف قرص عقار التامول، و 1080 كبسولة بانيكا، و20 قرص آبتريل، و10 قرص روسلولاه، و10 قرص براكس، ومبلغ 8150 جنيه.

و فور علم صاحب الصيدلية بوجود الأجهزة الأمنية، فر هاربا وترك سيارته، وعثر بداخلها على 500 قرص لعقار التامول.

واعترف المتهمين بحيازة الأقراص المخدرة بهدف الاتجار، وجار ضبط المتهم الهارب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة.