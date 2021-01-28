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"لأجلهم" تكرم مواطنًا أنقذ طفلًا من ذوي الإعاقة

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"لأجلهم" تكرم مواطنًا أنقذ طفلًا من ذوي الإعاقة "لأجلهم" تكرم مواطنًا أنقذ طفلًا من ذوي الإعاقة
جرفته سيول أحد ثربان شمال غرب المجاردة

كرمت رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، البطل الشجاع عامر الشهري.

جاء ذلك لجهوده البطولية في إنقاذ طفل من ذوي الإعاقة جرفته سيول أحد ثربان، شمال غرب محافظة المجاردة بمنطقة عسير.

وفي بداية الاستقبال رحبت الأميرة "نوف" بـ"الشهري"، مشيدة بجهوده العظيمة وتضحيته لإنقاذ الطفل، مؤكدة أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه أعرب المواطن البطل "الشهري" عن اعتزازه بهذا التكريم من الأميرة "نوف"، بحضور الرئيس التنفيذي للجمعية الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، مؤكداً أن ما قام به واجب إنساني وأخلاقي، وكان بتوفيق الله تعالى له أولًا وأخيرًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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