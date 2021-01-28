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ضمن المشروع القومي لتطوير الريف.. الأوقاف: بدء توزيع 100 ألف متر سجاد للمساجد

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ضمن المشروع القومي لتطوير الريف.. الأوقاف: بدء توزيع 100 ألف متر سجاد للمساجد ضمن المشروع القومي لتطوير الريف.. الأوقاف: بدء توزيع 100 ألف متر سجاد للمساجد

مصراوي Masrawy

05:15 م الخميس 28 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، بدء تنفيذ خطة توزيع 100 ألف متر سجاد بصفة عاجلة للمساجد التى تحتاج إلى تجديد فرش، فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ومبادرة حياة كريمة مطلع فبراير المقبل.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة ستقوم فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، بتطوير ورفع كفاءة المساجد فى جميع القرى التى يشملها المشروع وفِى جميع توابعها، إحلالا أو تجديدًا أو صيانة أو فرشًا أو رفع كفاءة، بالتزامن مع خطط التنفيذ التى يضعها مجلس الوزراء، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تضافر الجهود فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه لتطوير القرى وتوابعها تطويرًا شاملا.

وأكد أن الوزارة ستعمل بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أى قوائم انتظار فى إحلال أو تجديد أو فرش المساجد فى أى من هذه القرى و توابعها خلال الفترة التى حددها الرئيس بثلاث سنوات، سواء بتنفيذ الوزارة أم بالشراكة مع الجهود الوطنية المخلصة التى تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها إشرافًا كاملا .

وقال إن التعاون بين الوزارة وأهل الفضل العظماء والمؤسسات الوطنية قد أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، أسفرت عن افتتاح أكثر من ثمانمائة مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة كاملة ورفع كفاءة فى 5 أشهر فقط من سبتمبر 2020م إلى نهاية يناير 2021 .

وخصصت وزارة 100 ألف متر سجاد بصفة عاجلة لمساجد القرى التى تحتاج إلى تجديد فرش، وسيتم تنفيذها، قبل نهاية العام المالي الحالي يونيو 2021 م بواقع 20 ألف متر شهريا بداية من فبراير المقبل، مع تكليف كل من وكيلي الوزارة لشئون المساجد وللتفتيش والرقابة، والمكتب الفنى بالوزارة بإعداد خطة التنفيذ فورًا.

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