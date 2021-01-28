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"رصانة" يتصدر سعوديًّا في ترتيب مراكز الدراسات المتخصّصة

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جاء في المركز "8" على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حاز المعهد الدولي‎ للدراسات الإيرانية "رصانة"، على مراتبَ متقدمة في التصنيف العالَمي لمراكز الفكر لعام 2020/ 2021؛ حيث حافظ على صدارته سعوديًّا، فيما تقدم إلى المركز الخامس والعشرين على مستوى مراكز الدراسات الإقليميَّة المتخصّصة.

وجاء في المركز الثامن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحادي والثلاثين بين أفضل مراكز الفكر على مستوى السياسة الخارجية والشؤون الدولية، والـ52 بين أفضل مراكز الفكر على مستوى العالم "خارج الولايات المتحدة وداخلها" والأول عربيًّا، والـ53 بين مراكز الفكر على مستوى العالم "خارج الولايات المتحدة" والأول عربيًّا.

جاء ذلك في التصنيف الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية على مستوى العالم، وضم أكثر من 11,175 مؤسَّسة مِن مؤسَّسات الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني. ويصنِّف تقرير جامعة بنسلفانيا مراكز الدراسات مرتَّبة في أهميتها على مستوى العالَم وعلى مستوى الأقاليم الجغرافية والحقول الموضوعية للعمل والإنتاج على المستوى العالَمي، طبقًا لمجموعة مِن المؤشّرات، تتضمن إدارة وتنظيم الموارد البشريَّة وَالفكريَّة، والإنتاج الفكري والعلمي، ودرجة التأثير في عملية صناعة القرار وتوجيه السياسات.

جدير بالذكر أنَّ 13 مركز فكر سعوديًّا دخل في هذا التصنيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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