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لتصوير مقطع تيكً توك.. 3 طلاب يشعلون النيران بإطارات الكاوتشوك بالدقهلية

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لتصوير مقطع تيكً توك.. 3 طلاب يشعلون النيران بإطارات الكاوتشوك بالدقهلية لتصوير مقطع تيكً توك.. 3 طلاب يشعلون النيران بإطارات الكاوتشوك بالدقهلية

مصراوي Masrawy

04:17 م الخميس 28 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:
ضبطت الأجهزة الأمنية في الدقهلية، اليوم الخميس، 3 طلاب بالمرحلة الثانوية، متهمين بإشعال النيران في إطارات كاوتشوك، خلف مساكن الري على شاطئ النيل، وتصوير الحريق.
كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط شرطة قسم ثان المنصورة، بإشعال أطفال النيران في إطارات الكاوتشوك بالشارع.
انتقل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورةً المقدم محمد مطر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتهمين هم "محمد. ج" 17 عامًا، و"عبد الرحمن. ن" 17 عامًا، و"محمد. أ" 17 عامًا، طلاب بالمرحلة الثانوية.
وأكدت التحريات أن الأطفال أشعلوا النيران بجوار سيارة ملاكي، ملك والد الثالث، أثناء توقفها على شاطئ النيل خلف مساكن الثالث.
وضبط بحوزتهم كاميرا ديجيتال يستخدمونها في التصوير، وأقروا بتقليدهم مقاطع شاهدوها على موقع يوتيوب، ونيتهم رفع مقطع مشابه له على صفحاتهم.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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