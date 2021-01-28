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"تعليم الرياض": اختبارات تحريرية للمتقدمات على الوظائف الإشرافية

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"تعليم الرياض": اختبارات تحريرية للمتقدمات على الوظائف الإشرافية "تعليم الرياض": اختبارات تحريرية للمتقدمات على الوظائف الإشرافية
تُجرى على مدى 3 أيام من الأسبوع الحالي.. وفق جدول زمني محدد

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض هذا الأسبوع إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمات للتشكيلات الإشرافية التي تمثل المرحلة الأولى من مراحل ترشيح المشرفات التربويات للعام الدراسي الحالي 1442هـ.

وأوضح مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي، أن الاختبارات تُجرى على مدى ثلاثة أيام من الأسبوع الحالي وفق جدول زمني محدد, مشيرًا إلى أنه تم تزويد جميع المرشحات بمكان وزمن الاختبار وتعليماته عبر رسائل إلكترونية.
ولفت إلى أن الإدارة من خلال لجنة البروتوكولات طبقت جميع الإجراءات الاحترازية الصحية حفاظاً على سلامة وصحة المتقدمات.

وكشف "الوهيبي" أن عدد المتقدمات للتشكيلات الإشرافية هذا العام بلغ 566 معلمة منهن 173 مرشحة في مجال إشراف التخصصات و393 مرشحة في مجال الإدارات التابعة للشؤون المدرسية والتعليمية.

وأكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فتح العرفج حرص إدارة تعليم الرياض على تحري الدقة والموضوعية في المفاضلة بين المتقدمات لشغل الوظائف الإشرافية.
وأوضحت أن هناك لجانًا مشكلة برئاسة المساعدة للشؤون التعليمية ومديرة إدارة الإشراف التربوي ومديرات الإدارات المعنية بشغل الوظائف الإشرافية ورئيسات الأقسام في إدارة الإشراف التربوي لمتابعة إجراءات الترشيح والتحقق من معايير المفاضلة واستيفاء جميع ضوابط وشروط الترشيح, متمنيةً لجميع المتقدمات التوفيق والسداد.

وذكرت مديرة الإشراف التربوي للبنات نجلاء النفيعي أن اللجنة المشكلة تتكون من لجان متخصصة للإشراف على عملية الترشيح التي تسير وفق أربع مراحل تبدأ بالتسجيل الإلكتروني ورفع شهادات المتقدمة للاختبار والأوراق المطلوبة ومن ثم تأكيد قائدة المدرسة من صحة البيانات المسجلة, يلي ذلك المصادقة على الطلب.
وفي المرحلة الثالثة؛ يتم اعتماد النماذج المطلوبة من قبل مديرات مكاتب التعليم بهدف إتمام عملية الترشيح، وتأتي الخطوة الأخيرة متمثلة في استكمال الإدارات والأقسام للبيانات والاستمارات الخاصة بالمرشحات يعقب ذلك أداء الاختبار، وأن المجتازات للاختبارات سيتأهلن للمقابلة الشخصية التي سيحدد زمنها في وقت لاحق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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