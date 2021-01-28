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نجاح باهر لمزاد الإيرادات العقارية في الرياض

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نجاح باهر لمزاد الإيرادات العقارية في الرياض نجاح باهر لمزاد الإيرادات العقارية في الرياض
أقامته دار القياس للمزادات بإشراف "إنفاذ"

نجاح باهر لمزاد الإيرادات العقارية في الرياض

حقق مزاد الإيرادات العقارية الذي أقامته دار القياس للمزادات بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ".

وقد تحقق نجاح باهر بعد بيع جميع العقارات، مساء الاثنين في مدينة الرياض، وشهدت قاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات إقبالًا كبير اً بما يزيد عن 109 مستثمرين، وذلك في سبيل المشاركة في هذه المزاد الذي تميز بالعقارات المدرة للدخل كونها تقع بالقرب من أبرز المناطق الرئيسة والحيوية في قلب العاصمة الرياض، بالإضافة لتنوعها التجاري والتي تحقق النتائج المرضية للمستثمرين.

من جانبه، أوضح محمد عبدالعزيز الخريّف المدير العام لشركة دار القياس للمزادات، أن مزاد الإيرادات العقارية حقّق نتائج مميزة من خلال بيع جميع العقارات، كما شدّد على أهمية العقارات التي تم طرحها، حيث تشكل فرصًا استثمارية فريدة ومميزة في عالم العقار.

وختم الخريف حديثه بأن شركة دار القياس للمزادات ستستمر في السعي من أجل طرح المزيد من المزادات النوعية التي تحقق الآمال والتطلعات لجميع المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مركز الإسناد والتصفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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