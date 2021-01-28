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محامٍ نهارًا.. تاجر مخدرات ليلًا.. سقط متلبسًا بحيازة هيروين في الدقهلية

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محامٍ نهارًا.. تاجر مخدرات ليلًا.. سقط متلبسًا بحيازة هيروين في الدقهلية محامٍ نهارًا.. تاجر مخدرات ليلًا.. سقط متلبسًا بحيازة هيروين في الدقهلية

مصراوي Masrawy

03:43 م الخميس 28 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:
ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، القبض على محامٍ مقيم مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية؛ لاتهامه ببيع المواد المخدرة وبحوزته ١٤ لفافة من مخدر الهيروين قبل بيعها بمدينة طلخا.
تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا بضبط "عفيفي.م" ۳۸ عامًا، محامٍ، أثناء تواجده على طريق "طلخا- شربين" وبحوزته 14 لفافة بها مخدر الهيروين ومبلغ مالي ۳۷۰ جنيهًا، و۲ هاتف محمول، وسلاح أبيض "سكين".
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، وجرى إخطار نقابة المحامين بالدقهلية وقيد المحضر برقم ٩٦٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز طلخا، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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