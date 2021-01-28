للقضاء على العشوائيات.. نقيب المهندسين: ندعم وضع اشتراطات جديدة للبناء

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن النقابة تدعم تمامًا توجه الدولة في القضاء على العشوائيات، وتطوير التخطيط العمراني، وهو ما يتطلب وضع اشتراطات بنائية جديدة، موضحًا أنه شارك مؤخرًا في اجتماع وزاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة اشتراطات البناء والتراخيص.

جاء ذلك خلال رئاسة نقيب المهندسين، اجتماعًا مشتركًا للمكتب الفني للنقابة الذي يرأسه الدكتور حماد عبدالله حماد، وشهد إصدار العديد من القرارات المهمة المتعلقة باستثمارات النقابة، كما شهد إشادة واسعة من الحضور بجهود نقابة المهندسين، فيما يتعلق بدور النقابة في تنظيم وإدارة مهنة الهندسة.

وأضاف ضاحي، في بيان: النقابة حريصة على التعاون الكامل للوصول إلى صيغة نهائية في اشتراطات البناء وإصدار التراخيص، وعمل كافة التسهيلات للمواطنين، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة التيسير على المواطنين ودور كافة الجهات، وتحقيق بيئة عمرانية متطورة، مؤكدًا على دور النقابة في تنظيم مزاولة المهنة، طبقًا للقانون، فيما يخص الأعمال الهندسية الاستشارية والإشراف على التنفيذ، وهذا الأمر يتحقق بتعاون جميع الجهات المعنية، والقيام بمهامها التي حددها القانون.

وأكد ضاحي، على أن النقابة اتخذت خطوات إيجابية كبيرة في تفعيل استثماراتها، وعلى رأسها مستشفى المهندسين وأرض سيتي ستار ومصنعا المكرونة وكفر ربيع، لافتًا أنه خلال فترة وجيزة ستكون شركة استثمارات النقابة، والتي وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين على تأسيسها "واقعًا ملموسًا".

وأضاف نفيب المهندسين، ندرس حاليًا تحديد اسم الشركة لتسجيله في هيئة الاستثمار، وسيمتلك صندوق المعاشات أكثر من 99% من رأسمال هذه الشركة، والنسبة الباقية سيتم طرحها على المهندسين.

من جانبه أشار الدكتور حماد عبدالله، رئيس المكتب الفني ببنقابة المهندسين، إلى أن اللجنة المكلَّفة بهيكلة مؤسسة النقابة العامة والتي تضم رئيس المكتب الفني وأمين عام النقابة والمهندس شريف هدارة والدكتور هشام عرفات، ستقدم تقريرًا شاملًا بما انتهت إليه خلال شهر فبراير المقبل.

وفيما يتعلق بمشروع مستشفى المهندسين، استعرض المهندس محمد سماحة، الجدول الزمني الذي انتهت إليه اللجنة المصغرة المشكلة من المكتب الفني لدراسة ملف المستشفى، وكلف المكتب الفني بدراسة الأسلوب الأمثل لمشاركة المستثمرين في إنشاء مستشفى المهندسين، وهل ستكون هذه المشاركة بنظام B.O.T أو P.P.P أو بطريقة أخرى.

وأشار المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى ضرورة إعطاء المستثمر "ميزة تنافسية" لتشجيعه على المشاركة، كبناء جزء من المشروع وإنهاء الموافقات، وأوضح "حنورة" أن هناك عدة طرق للمشاركة، لافتًا إلى أنه لا بد من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، ومقارنة البدائل والنماذج الاقتصادية، للوصول للأفضل.

وأعلن المهندس شريف هدارة، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة دراسة ملف مصنع كفر ربيع، أنه سيتم طرح المصنع للإيجار، خلال مناقصة محدودة أو عامة، منتصف شهر فبراير المقبل.

وأكد الدكتور إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق ورئيس لجنة دراسة ملف مصنع المكرونة، على أن اللجنة تلقت دراسة شركة "بوهلر" السويسرية الخاصة بإعادة تأهيل المصنع.

وقال: "يتبقى أمر هام في إعادة تشغيل المصنع، وهو تحديد نوع المنتجات، وهذا الأمر يتطلب دراسة دقيقة للسوق".

وطلب نقيب المهندسين البدء فورًا في فصل الأرض الخالية الملاصقة للمصنع والبالغ مساحتها 31 ألف متر مربع لاستغلالها في إقامة مشروع آخر يدر عائدًا لصندوق النقابة.

كما استعرض الدكتور أحمد الزيات، عضو المجلس الأعلى، تصورًا معماريًا لاستغلال أرض سيتي ستار، وهو عبارة عن 4 أبراج تستخدم في الأنشطة التجارية والإدارية والسكنية والعلاجية والفندقية.​