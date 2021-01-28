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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 8807.02 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8807.02 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 8807.02 نقطة
بتداولات بلغت 6 مليارات ريال لأكثر من 177 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 22.90 نقطة ليقفل عند مستوى 8807.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 177 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 278 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات باعظيم, المتحدة للتأمين, الفخارية, الواحة, والكثيري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المواساة, أسيج, الصقر للتأمين, مجموعة صافولا, والأهلي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.70%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية, الإنماء، الصقر للتأمين, سيسكو, والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات باعظيم, الفخارية, الراجحي, الكثيري، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 380.61 نقطة ليقفل عند مستوى 25927.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 631 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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