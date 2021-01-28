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"البنيان" يدعو الشركات العالمية لاغتنام الفرص الناجمة عن الجائحة

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"البنيان" يدعو الشركات العالمية لاغتنام الفرص الناجمة عن الجائحة "البنيان" يدعو الشركات العالمية لاغتنام الفرص الناجمة عن الجائحة
خلال جلسة نقاشية يوم أمس في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"

ذكر نائب رئيس مجلس إدارة "سابك"، الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان أن جائحة كورونا أسهمت بشكل كبير في تسريع اتجاهات الأعمال والابتكارات والمواطنة العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية يوم أمس في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، بحضور جمع من القادة والمستثمرين وصناع السياسات.

وأكد في الحلقة النقاشية التي كانت بعنوان "دليل الرؤساء التنفيذيين الجديد: كيف يعيد القادة تعريف طرق العمل في العالم بعد "كوفيد 19" أن الجائحة شكلت دافعًا لتحقيق الكثير من التغييرات التي كانت قيد التنفيذ، وفرضت على الجميع إعادة التفكير في مستقبل العمل والقيمة التي يمكن أن توفرها الشركات للموظفين والمساهمين والمجتمع بأسره.
وأشار إلى أن نجاح الشركات في المستقبل مرهون بمدى الوعي بالفرص الناشئة عن هذه التغييرات الجذرية والتقنيات الجديدة وأنماط العمل الديناميكية، والعمل على اقتناصها.

وأوضح أن الواقع الجديد يحتّم على الجميع الالتزام بالأولويات البيئية والاجتماعية ومتطلبات الحوكمة، لا سيما في ظل تطلعات الموظفين والزبائن والأطراف ذات العلاقة إلى الجهود التي يبذلها القادة لضمان عدم تأثير مساعي الازدهار العالمي على البيئة.
ولفت "البنيان" إلى تحقيق نمو عالمي مستدام يستلزم من الشركات الكبيرة تعزيز مفهوم المواطنة العالمية وتوليد قيمة تتجاوز صافي الربح.نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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