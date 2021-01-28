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بعد قليل.. ولي العهد يتحدث كاشفاً ملامح رؤية مدينة الرياض

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بعد قليل.. ولي العهد يتحدث كاشفاً ملامح رؤية مدينة الرياض بعد قليل.. ولي العهد يتحدث كاشفاً ملامح رؤية مدينة الرياض
ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

بعد قليل.. ولي العهد يتحدث كاشفاً ملامح رؤية مدينة الرياض

أعلنت مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيتحدث بعد قليل وتحديداً في الرابعة عصر اليوم الخميس، حيث سيكشف ملامح رؤية مدينة الرياض.


وكان قد افتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان، أمس، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، بمشاركة أكثر من 140 متحدثاً بارزاً.

وقال "الرميان": معهد مبادرة مستقبل الاستثمار يعمل على مدار السنة؛ ليساعد على إحداث التغيير في العالم ليس فقط ليقدمها ولكن ليفعلها ويطبقها.

وأوضح أن المؤتمر والمعهد سيعملان كمؤشر ومدير للحوار العالمي حول أحدث القضايا الاجتماعية والاقتصادية عالميا لبدء الإجراءات الجيدة والواقعية، لا سيما أن العالم يتغير بطريقة غير مسبوقة بتقدم يحدث في كل القطاعات والصناعات والأعمال، مشيراً إلى أن جائحة كورونا لا تميز أي حدود جغرافية سواء قوة أو ثروة الدولة، حيث إن عمق التغيير يجلب تغييرات وتحديات اجتماعية واقتصادية وفرصاً متنوعة، الأمر الذي يتطلب إعادة تفكير جوهري في الطرق التي من خلالها يمكن للاقتصادات والمجتمعات أن تعمل على توحيد جميع الأمم والشعوب والشركات.

وأكد "الرميان" أهمية التغيير لا سيما مع وجود فرص غير مسبوقة لإعادة تخيل يخدم الإنسانية والكوكب ومجتمع الاستثمار العالمي بشكل أفضل وتصميم استراتيجيات تعيد ابتكار تجديد الاقتصاد العالمي.

مبادرة مستقبل الاستثمار الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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