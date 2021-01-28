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المتهم بقتل تاجر دواجن في العمرانية: "كنت بهوشه"

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المتهم بقتل تاجر دواجن في العمرانية: "كنت بهوشه" المتهم بقتل تاجر دواجن في العمرانية: "كنت بهوشه"

مصراوي Masrawy

02:13 م الخميس 28 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

استمع رجال المباحث لأقوال المتهم بقتل تاجر دواجن بمنطقة العمرانية الشرقية غرب محافظة الجيزة، فجر الخميس.

وقال المتهم إن الأمر لم يتعد مشادة كلامية لطالما تحدث بين أبناء المهنة الواحدة بسبب خلاف في وجهات النظر نافيا تعمده قتل الضحية قائلا "مش قصدي أموته كنت بهوشه".

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم العمرانية إشارة من مستشفى خاص بوصول جثة شخص في منتصف العمر بها طعنة نافذة في القلب.

وانتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد أمين والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة العمرانية والطالبية تنسيقا مع مباحث العمرانية بقيادة الرائد أحمد عكاشة.

تحريات الرائد محمد نجيب معاون مباحث العمرانية توصلت إلى أن خلافا على عدد أقفاص محل دواجن وقع بين المجني عليه تاجر دواجن وموزع يدعى "أحمد.م." تطور إلى مشاجرة، سدد على إثرها الأخير للأول طعنة نافذة بواسطة "مفك" فأرداه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان فواز حسين وعبد الرحمن محمدين معاوني مباحث العمرانية من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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