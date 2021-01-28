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بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يتلقى لقاح كورونا بمستشفى عزل تمي الأمديد

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بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يتلقى لقاح كورونا بمستشفى عزل تمي الأمديد بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يتلقى لقاح كورونا بمستشفى عزل تمي الأمديد

مصراوي Masrawy

01:55 م الخميس 28 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

تلقى الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح بمستشفى العزل بتمي الأمديد.

وقال وكيل الوزارة إن الأمل في التغلب على أزمة كورونا كبير، وطمأن الفرق الطبية على سلامة اللقاح.

وتابع مكي قائلًا: "إن حماية الأطقم الطبية من أولويات القيادة السياسية بمصر تماشيًا مع كافة دول العالم، وجرى إتاحة اللقاح بالمجان لكافة الأطقم الطبية، ويجري ذلك حسب رغبة المتلقي".

وشهد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تطعيم بعض أفراد الأطقم الطبية، وتابع الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة، والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

ودعا مكي الأطقم الطبية في مستشفيات الدقهلية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، والذي يجري توفيره مستقبلًا بمستشفيات الصدر والحميات، ثم باقي مستشفيات الفرز بالدقهلية.

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