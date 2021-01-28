أخبار عاجلة

لهو كاد ينتهي بجريمة.. إصابة شاب في مشاجرة داخل نادي رياضي بالعياط -
لمدة 6 أيام.. المرور تعلن تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال كوبري "الفردوس" -
إخماد حريق مخلفات أعلى منزل في المنوات -
وفاة بريطاني جمع تبرعات بالملايين لمواجهة الوباء متأثرًا بكورونا -
تنزانيا: لا نعتزم استيراد لقاح لمواجهة كورونا -
مالي: هبوط أول رحلة طيران منذ 9 أعوام في مدينة تمبكتو -
السويد: لن نمنح لقاح "أسترازينيكا" لكبار السن -
غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
وزيرة التجارة: تعميق التصنيع المحلي على أولويات عملنا خلال 2021 -
وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تطبيق منظومة "JUST IN TIME" على 600 سفينة بميناء الإسكندرية- صور

Print
تطبيق منظومة "JUST IN TIME" على 600 سفينة بميناء الإسكندرية- صور تطبيق منظومة "JUST IN TIME" على 600 سفينة بميناء الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

01:46 م الخميس 28 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، نجاح تطبيق منظومة "JUST IN TIME" للسفن، ما ساهم في تحقيق معدلات تداول غير مسبوقة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وتتيح منظومة "JIT"التنسيق والتخطيط المسبق لتراكي السفن ورسوها على الأرصفة المخصصة لها مسبقًا فور وصولها إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، دون الحاجة إلى الانتظار على المخطاف.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن المنظومة الجديدة التي بدأ تطبيقها في نهاية سبتمبر الماضي حققت نجاحًا كبيرًا بعد تنفيذها على 600 سفينة خلال الـ3 أشهر الماضية.

وأشار إلى أن المنظومة حققت مكاسب عدة، أبرزها سرعة دوران الأرصفة، وزيادة معدلات التداول، وإثراء ثقة المتعاملين مع الميناء، بالإضافة إلى تقليل التكدسات، وتقليل غرامات التأخير، ما يعزز من الدخل القومي المصري.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن المنظومة تضمن تدفق السلع والبضائع وآليات التصنيع إلى الأسواق المصرية دون عوائق أو تأخير، لاسيما ميناء الإسكندرية تمر من خلاله نحو 30% من حجم تجارة الخارجية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

شبكة عيون الإخبارية