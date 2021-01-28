تطبيق منظومة "JUST IN TIME" على 600 سفينة بميناء الإسكندرية- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، نجاح تطبيق منظومة "JUST IN TIME" للسفن، ما ساهم في تحقيق معدلات تداول غير مسبوقة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وتتيح منظومة "JIT"التنسيق والتخطيط المسبق لتراكي السفن ورسوها على الأرصفة المخصصة لها مسبقًا فور وصولها إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، دون الحاجة إلى الانتظار على المخطاف.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن المنظومة الجديدة التي بدأ تطبيقها في نهاية سبتمبر الماضي حققت نجاحًا كبيرًا بعد تنفيذها على 600 سفينة خلال الـ3 أشهر الماضية.

وأشار إلى أن المنظومة حققت مكاسب عدة، أبرزها سرعة دوران الأرصفة، وزيادة معدلات التداول، وإثراء ثقة المتعاملين مع الميناء، بالإضافة إلى تقليل التكدسات، وتقليل غرامات التأخير، ما يعزز من الدخل القومي المصري.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن المنظومة تضمن تدفق السلع والبضائع وآليات التصنيع إلى الأسواق المصرية دون عوائق أو تأخير، لاسيما ميناء الإسكندرية تمر من خلاله نحو 30% من حجم تجارة مصر الخارجية.