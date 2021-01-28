دير مارمينا يستقبل الزوار للاحتفال بمرور 50 عامًا على وفاة البابا كيرلس

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

بدأ دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط، اليوم الخميس، استقبال الزوار بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على وفاة البابا كيرلس السادس، حسبما ذكر الأنبا كيرلس آڤا مينا، أسقف ورئيس الدير في بيان صحفي.

وقال الأنبا كيرلس، إنه بمناسبة احتفال دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط بمرور خمسين عامًا على نياحة مؤسسة القديس البابا كيرلس السادس، وتلبية لرغبة محبي القديس لأخذ بركته، سيتم استقبال الزائرين من يوم الخميس المقبل، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، وتقتصر الجولة على زيارة المزار فقط دون حضور القداسات مع مراعاة تطبيق الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي."

وطالب الأنبا كيرلس آڤا مينا ، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع - ولو طفيف - في درجة الحرارة ، أو سعال، أو التهاب بالحلق، أو أي أعراض تنفسية بأي شكل ، عدم المشاركة فى الزيارة ، مشيرا الى أنه لن يسمح بالخلوات الروحية، سواء للآباء الكهنة أو الشباب.​