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دفاع عن الموانئ وألغام وذخيرة حية.. اختتام مناورات "المدافع البحري المختلط 21"

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نفذته القوات البحرية بمشاركة نظيرتها  الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية

دفاع عن الموانئ وألغام وذخيرة حية.. اختتام مناورات

اختتمت اليوم مناورات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري21"، الذي نفذته القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية في منطقة عمليات الأسطول الشرقي بمياه الخليج العربي.

وقال مدير التمرين العميد البحري الركن عوض رشيد العنزي: التمرين تضمن العديد من المحاضرات قُدمت من الجانبين، وتم في التمرين تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية بين السفن المشاركة وتطبيق فرضيات تتعلق بعمليات حق زيارة وتفتيش السفن وتدريبات للتعامل مع الألغام الطافية وعمليات الاستطلاع والتدريب والدفاع عن الموانئ والتعاون مع الزوارق المسيرة والطائرات بدون طيار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية على الأهداف المعادية سواءً الجوية أو السطحية.

وأشاد "العنزي" بالمشاركين في التمرين؛ لما أظهروا من احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية التي تعكس أهمية التأهيل والتدريب المستمر للقوات المشاركة.

يُذكر أن التمرين البحري المختلط "المدافع البحري21" يُشارك فيه العديد من القطع البحرية كالسفن، والزوارق، والمشاة، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية للتدرّب على عِدة سيناريوهات بحرية داخل البحر.


وجاء التمرين ضمن التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها القوات المسلحة السعودية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.‎

دفاع عن الموانئ وألغام وذخيرة حية.. اختتام مناورات

دفاع عن الموانئ وألغام وذخيرة حية.. اختتام مناورات

دفاع عن الموانئ وألغام وذخيرة حية.. اختتام مناورات

دفاع عن الموانئ وألغام وذخيرة حية.. اختتام مناورات

دفاع عن الموانئ وألغام وذخيرة حية.. اختتام مناورات

دفاع عن الموانئ وألغام وذخيرة حية.. اختتام مناورات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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