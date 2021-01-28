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بندقية صيد.. "حرس الحدود" يضبط مواطناً خالف الأنظمة البحرية بجدة

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بندقية صيد.. "حرس الحدود" يضبط مواطناً خالف الأنظمة البحرية بجدة بندقية صيد.. "حرس الحدود" يضبط مواطناً خالف الأنظمة البحرية بجدة
"الثروة السمكية": سيتم إتلافها واستكمال الإجراءات حياله بحسب اللوائح

بندقية صيد..

ضبط حرس الحدود بمركز درة العروس بمحافظة جدة، مواطناً خالف أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن موظفي الثروة السمكية باشروا بلاغاً وارداً من مركز حرس الحدود بدرة العروس بمحافظة جدة عن وجود مواطن وُجد بحوزته بندقية صيد بحرية مخالفة لنظام الصيد البحري، وتم مصادرتها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالف.

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظاً على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تم استكمال الإجراءات مع المخالف حسب اللوائح والأنظمة، وأنه سيتم إتلاف بندقية الصيد المخالفة، حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.حرس الحدود محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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