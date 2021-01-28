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ضبط مالك صيدلية بحوزته 22 ألف قرص مخدر محظور تداولها بالأسواق

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ضبط مالك صيدلية بحوزته 22 ألف قرص مخدر محظور تداولها بالأسواق ضبط مالك صيدلية بحوزته 22 ألف قرص مخدر محظور تداولها بالأسواق

مصراوي Masrawy

12:33 م الخميس 28 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبط الإدارة العامة لشرطة والتجارة، مالك صيدلية بمحافظة الجيزة، بحوزته 22570 قرص أدوية مخدرة "مختلفة الأنواع" خاصة بعلاج الصرع والأمراض النفسية – 385 قرص منشطات مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بالجيزة، أحد الأشخاص، بحوزته 8400 قرص منشطات مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة أحد الأشخاص يقوم بالترويج لها من خلال صفحته الإلكترونية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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