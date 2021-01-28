أخبار عاجلة

"النيابة العامة" تحذر: 10 ملايين ريال غرامات لمتداولي المواد الغذائية الضارة -
بعد إعلان "ترامب" عنه.. نشاط محموم لليمين المتطرف للترويج لـ"حزب باتريوت" -
جازان.. "الموسم العام" يقدم خدماته لـ 7600 مراجع خلال يناير الماضي -
٥٠ مشاركة نوعية تفوز بمسابقة منصة مدرستي بتعليم صبيا -
"توكلنا" شرط الدخول.. "تعليم المخواة" تكثف التوعية عبر منصة "مدرستي" -
"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور) -
فريق الادعاء بمحاكمة ترامب يحمله مسؤولية تحريض أنصاره على العنف -
"أف بي أي" يعلن مقتل اثنين من عناصره في إطلاق نار بفلوريدا -
الإمارات: ندعم الجهود العالمية لإيجاد الحلول للقضايا الإنسانية وإرساء التنمية -
تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

ماذا يتوقع الخبراء في 2021؟

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
طريقة جديدة للقبض على المجرمين !

طريقة جديدة للقبض على المجرمين !

شاهد.. شرطي يقفز داخل سيارة متحركة لوقف سائقها المخمور

شاهد.. شرطي يقفز داخل سيارة متحركة لوقف سائقها المخمور

لحظة انهيار زجاج نوافذ واجهة إحدى محطات مترو الأنفاق في سان بطرسبورغ

لحظة انهيار زجاج نوافذ واجهة إحدى محطات مترو الأنفاق في سان بطرسبورغ

مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه سيادة العراق

مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه سيادة العراق

شبكة عيون الإخبارية