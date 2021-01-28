أخبار عاجلة

"النيابة العامة" تحذر: 10 ملايين ريال غرامات لمتداولي المواد الغذائية الضارة -
بعد إعلان "ترامب" عنه.. نشاط محموم لليمين المتطرف للترويج لـ"حزب باتريوت" -
جازان.. "الموسم العام" يقدم خدماته لـ 7600 مراجع خلال يناير الماضي -
٥٠ مشاركة نوعية تفوز بمسابقة منصة مدرستي بتعليم صبيا -
"توكلنا" شرط الدخول.. "تعليم المخواة" تكثف التوعية عبر منصة "مدرستي" -
"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور) -
فريق الادعاء بمحاكمة ترامب يحمله مسؤولية تحريض أنصاره على العنف -
"أف بي أي" يعلن مقتل اثنين من عناصره في إطلاق نار بفلوريدا -
الإمارات: ندعم الجهود العالمية لإيجاد الحلول للقضايا الإنسانية وإرساء التنمية -
تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

تحسم الجدل بشأن حذف 14 مليون مواطن من منظومة الدعم

Print
الحكومة تحسم الجدل بشأن حذف 14 مليون مواطن من منظومة الدعم تحسم الجدل بشأن حذف 14 مليون مواطن من منظومة الدعم

مصراوي Masrawy

11:00 ص الخميس 28 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم.

وقال المركز، في بيان، اليوم، إنه تم التواصل مع وزارة والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم.

​وأوضحت الوزارة، استمرار مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، وأن ما تم حذفة هو غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وقد تم توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، وكذلك 64 مليون مواطن يستفيدون من المقررات التموينية.

وفي سياق متصل، تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأي بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها أو إضافة أفراد على بطاقات تموينية قائمة بالفعل.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.​

1559b94e-32f5-4670-bec5-e0f198074815

6e098b556c.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

نيفين جامع: استقرار نسبي لمعدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية رغم أزمة كورونا

نيفين جامع: استقرار نسبي لمعدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية رغم أزمة كورونا

مصرع ربة منزل دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

مصرع ربة منزل دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

شبكة عيون الإخبارية