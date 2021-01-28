أخبار عاجلة

تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو -
الفتوى والتشريع: لا يجوز لمصلحة الميكانيكا شراء محركات مستعملة للسيارات المعطلة -
النيابة عن برج الدائري: مخالف والمالك تظلم على رفض التصالح -
أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراجوا لفتح قنصلية فخرية في القرم -
"رويترز": إيران عززت قدراتها على تخصيب اليورانيوم -
المحكمة العليا في باكستان تأمر بخروج متهم بقتل صحفي أمريكي من السجن -
وزير إسرائيلي: إيران يمكنها إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي خلال 6 أشهر -
اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية" -
فشل المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي في تجاوز المرحلة الأولى للتصويت -
"من أفقر الموظفين".. برلمانية تنتقد تدني رواتب العاملين بالأوقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مخاوف الطلب وارتفاع الدولار تدفعان بأسعار النفط للهبوط

Print
مخاوف الطلب وارتفاع الدولار تدفعان بأسعار النفط للهبوط مخاوف الطلب وارتفاع الدولار تدفعان بأسعار النفط للهبوط
على الرغم من دعم السوق بعد الانخفاض الكبير لمخزونات الخام

مخاوف الطلب وارتفاع الدولار تدفعان بأسعار النفط للهبوط

على الرغم من انخفاض كبير لمخزونات الخام الأمريكية، تراجعت النفط اليوم؛ في الوقت الذي تعرضت فيه الأسعار لضغوط بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف جديدة حيال الطلب بسبب كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.62% إلى 52.52 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، لتمحو مكاسب حققتها أمس الأربعاء.

وبحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.65% إلى 55.45 دولارًا للبرميل، بعد أن خسرت عشرة سنتات أمس الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 90.753 نقطة؛ حيث صعد من المستوى المتدني الذي سجله في يناير الماضي البالغ 89.206 نقاط؛ مما يضغط بالتبعية على السلع الأولية المسعرة بالدولار.

وتَلَقّت سوق النفط الدعم في وقت سابق من الأسبوع الجاري بفعل انخفاض كبير مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 22 يناير الماضي؛ مما عزاه محللون إلى انتعاش صادرات الخام الأمريكي وتراجع الواردات.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مقدم 90 ألف.. التفاصيل الكامة لشراء شقة بـ"جاردينيا سيتي" (أسعار ومدد سداد)

مقدم 90 ألف.. التفاصيل الكامة لشراء شقة بـ"جاردينيا سيتي" (أسعار ومدد سداد)

ارتفاع مفاجئ لأسعار الفضة العالمية لتحقق أعلى مستوى منذ 2013

ارتفاع مفاجئ لأسعار الفضة العالمية لتحقق أعلى مستوى منذ 2013

ارتفاع مفاجئ لأسعار الفضة العالمية لتحقق أعلى مستوى منذ 2013

ارتفاع مفاجئ لأسعار الفضة العالمية لتحقق أعلى مستوى منذ 2013

جولدمان ساكس: أسعار النفط قد تصعد إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول يوليو

جولدمان ساكس: أسعار النفط قد تصعد إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول يوليو

شبكة عيون الإخبارية